"الداخلية" تواصل حملاتها للتصدى للمتلاعبين بأسعار الخبز

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت الوزارة إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة- خلال 24 ساعة- ضُبط خلالها حوالي 9 أطنان دقيق أبيض، وبلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.