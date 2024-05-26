الأمن الاقتصادي يُضبط 13722 قضايا لسرقة الكهرباء خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 1626 قضية

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1626 قضية متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13722 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم تضبط 468 قضية

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 468 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».