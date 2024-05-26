الأحد 26 مايو 2024
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"الحركة الوطنية": الرئيس السيسي حرص على مكاشفة المصريين بأبرز أزمات ملف الدعم

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات توشكى، حرص على مصارحة المصريين بحجم الأزمات وملف الدعم والخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة كافة الأزمات والتحديات.

رسائل تشجيعية للمستثمرين

 كما وجه رسائل تشجيعية للمستثمرين بمشاركة الدولة في المشروعات الزراعية التى تدشنها من أجل زيادة حجم الأراضي المزروعة كما طمأن الرئيس السيسي للمستثمرين بدعم الدولة لهم في المشروعات التى يشاركون فيها لزيادة حجم الإنتاج.

 

 الرئيس السيسي يحسم أزمة الكهرباء


وقال "مجدي"،  إن الرئيس السيسي حسم الموقف بشأن أزمة الكهرباء، وطلب من الوزراء الصراحة مع الشعب المصري مثلما يصارح الرئيس السيسي المواطنين، خاصة أن كافة خطابات الرئيس السيسي للمصريين تتسم بالوضوح والشفافية بشأن أي ملف يوجد به أزمة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحرص على عرض كافة الحقائق على المصريين بشأن كافة التحديات كي يشارك المواطن الدولة في مواجهة تلك التحديات.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن الدولة لا ترغب في قطع التيار الكهربائي ولكن هناك أسباب تدفع الدولة لذلك، خاصة أن المشكلة الحقيقية لأزمة الوقود تعود في ارتفاع الاستهلاك مع وجود إنتاج قليل أو منخفض، كما أن هناك خلل في منظومة استهلاك الكهرباء، لافتا إلى ضرورة تنوع مصادر الطاقة وعدم الاكتفاء بعنصر معين، تجنبا لحدوث أي أزمة تؤدي إلى حدوث خلل في الكهرباء.

 

 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة.. أبرز انجازات القطاع الزراعي في مصر 


وأشار "مجدي"، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما جعل الدولة المصرية توجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية وآخرها افتتاح الرئيس السيسي مشروعات توشكى.

ولفت أمين لجنة الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أن المساحة الصالحة للزراعة الآن أصبحت 5.5 مليون فدان، بالإضافة إلى أن المساحة المخطط زراعتها 4 ملايين فدان، أما عن المساحة المزروعة حتى الآن فهي 2.1 مليون فدان، وهو ما سيحقق طفرة في الإنتاج الزراعي للدولة المصرية.

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