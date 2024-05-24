"العسومي" يُهنئ قادة دول "التعاون الخليجي" بالذكرى الـ43 للتأسيس

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعون لتأسيس المجلس، والتي توافق الخامس والعشرون من شهر مايو من كل عام، مؤكدًا أنها ذكرى غالية على قلوب العرب جميعًا، بكل فخر واعتزاز يوم انطلقت فيه المسيرة المباركة للمجلس في العام 1981م، خدمةً لدول المجلس وأبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها على يد الأباء المؤسسون قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



مكتسبات حققها مجلس التعاون في العقود الأربعة



وأكد "العسومي"، على الدور الرائد الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي والذي تأسس من أجله بهدف صون المكتسبات التي حققها في العقود الأربعة الماضية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي إلى التكامل الاقتصادي بكل برامجه ومشروعاته وأهدافه، وكل ذلك يتحقق بسواعد أبنائه وعزيمتهم بالمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين لبلوغ الطموحات والآمال المنشودة.

ولفت إلى أن هذه الذكرى تحل وهي مكللة بمسيرة حافلة من الإنجازات جعلت منه نموذجًا رائدًا في التعاون المشترك بين دول الخليج العربية والتي تنعكس على أمن واستقرار الدول العربية، وحضوره الفعال في المحافل الإقليمية والدولية بشكل مشرف.

وثمن رئيس البرلمان العربي، مسيرة التعاون المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والتي واجهت خلال الأربعة عقود الماضية الكثير من التحديات الصعبة وتجاوزها بكل صمود كونه كيان شامخ، تمكن من الحفاظ على مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنيه تنفيذا لرؤى وتطلعات أصحاب قادة دول المجلس وتطلعاتهم المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

