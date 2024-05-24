الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البرلمان العربى يهنئ الأردن بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ78، مؤكدًا أن هذه الذكرى غالية على قلب كل عربي وتُجسِّد أسمى معاني الوطنية الراسخة للشعب الأردني.

وأكد رئيس البرلمان العربي، الدور الرائد والراسخ للأردن في دعم قضايا المنطقة العربية وحفظ أمنه واستقراره.

تمهيدًا للجلسة العامة الرابعة.. لجان البرلمان العربى توصى بتطوير أدوات منظومة العمل المشترك

البرلمان العربي يُثمن جهود الأردن لوقف حرب غزة 

وثمَّن العسومي، الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة إلى جانب جهوده تجاه المقدسات في القدس انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، فضلًا عن كونه عضوًا فاعلًا في المنظومة العربية، مشيدًا بالمنجزات الحضارية التي حققها الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني، بمختلف المجالات والتي جعلت من المملكة نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، متمنيًا للأردن وشعبه العزيز مزيدًا من الأمن والاستقرار والازدهار.

البرلمان العربي: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين انتصارا للعدالة

اللرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الأردن عيد الاستقلال الـ78 للاردن المملكة الأردنية الهاشمية الحرب على غزة

مواد متعلقة

تمهيدًا للجلسة العامة الرابعة.. لجان البرلمان العربى توصى بتطوير أدوات منظومة العمل المشترك

رحاب موسى: إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

ريهام الشبراوي: مصر تواجه حملات إعلامية ممنهجة لتشويه جهودها الهادفة لإحلال السلام

"المؤتمر": رفح البوابة الأساسية وشريان الحياة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

برلماني: مد الإعفاءات للسلع الأساسية يبشر باستقرار الأسعار بالسوق ومواجهة الغلاء

برلمانى: ادعاءات CNN بشأن مصر عارية من الصحة وتهدف لتشويه صورتها

قيادي بـ"المؤتمر": لقاء السيسي بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يعكس رؤيته الحكيمة لتعزيز العلم والثقافة

البرلمان العربي: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين انتصارا للعدالة

الأكثر قراءة

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

"شيطان البحر" تظهر على شواطئ مرسى علم

تفاصيل حفل الـ10 دقائق لـ محمد رمضان فى نهائى إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية