رئيس البرلمان العربى يهنئ الأردن بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ78، مؤكدًا أن هذه الذكرى غالية على قلب كل عربي وتُجسِّد أسمى معاني الوطنية الراسخة للشعب الأردني.

وأكد رئيس البرلمان العربي، الدور الرائد والراسخ للأردن في دعم قضايا المنطقة العربية وحفظ أمنه واستقراره.

البرلمان العربي يُثمن جهود الأردن لوقف حرب غزة

وثمَّن العسومي، الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة إلى جانب جهوده تجاه المقدسات في القدس انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، فضلًا عن كونه عضوًا فاعلًا في المنظومة العربية، مشيدًا بالمنجزات الحضارية التي حققها الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني، بمختلف المجالات والتي جعلت من المملكة نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، متمنيًا للأردن وشعبه العزيز مزيدًا من الأمن والاستقرار والازدهار.