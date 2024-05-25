السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيل: الرئيس السيسي سيظل يقدم المزيد من أجل نيل فلسطين حقوقها المشروعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، مشيرا إلى أن الرئيس حريص في كافة أحاديثه على التأكيد المستمر على الموقف المصري الداعم والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني واستمراره توجيه كافة سبل الدعم لتخفيف معاناتهم مع استكمال كافة إجراءات تجريم جيش الاحتلال لحملات الإبادة الجماعية لسكان غزة.

 

واعتبر الشهابي، في تصريحات صحفية، إشادة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى اتصاله الهاتفى بالرئيس السيسى بالدور المصرى فى الوساطة بين إسرائيل وحماس وتقديره العميق للجهود المصرية الدؤوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة فى قطاع غزة، تكذيبا للأكاذيب التى نشرتها قناة CNN.

 

وأكد أن رسائل الرئيس اليوم بشأن ضرورة التسويق الجسد لمشروع توشكى خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الزراعية وفتح مزيد من آفاق الاستثمار بين القطاع العام والخاص بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية الرئيس الموقف المصري

مواد متعلقة

برلماني: قرارات "العدل الدولية" وضعت الاحتلال في عزلة والفضل يعود لقيادة مصر

برلمانى: قرارات محكمة العدل الدولية تزيد من الضغط الغربى على الاحتلال

برلمانى: قرارات "العدل الدولية" تكشف حجم جرم الاحتلال فى رفح

برلمانى: قرار "العدل الدولية" بشأن رفح الفلسطينية تتويج للجهود المصرية

طارق شكرى: أكاذيب CNN محاولة للنيل من الدور المصرى فى مفاوضات الهدنة

" الإصلاح والتنمية" يُرحب بقرار "العدل الدولية" بشأن رفح الفلسطينية

برلمانى: الإساءة لدور مصر فى الوساطة لوقف حرب غزة "مزايدة رخيصة"

معتز محمود: دور مصر محورى فى مفاوضات غزة.. والإساءة تعقد الموقف

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بينى جانتس يدعو نتنياهو لمحاسبة نجله عقب نشره فيديو يدعو للتمرد العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى