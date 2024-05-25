الجيل: الرئيس السيسي سيظل يقدم المزيد من أجل نيل فلسطين حقوقها المشروعة

ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، مشيرا إلى أن الرئيس حريص في كافة أحاديثه على التأكيد المستمر على الموقف المصري الداعم والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني واستمراره توجيه كافة سبل الدعم لتخفيف معاناتهم مع استكمال كافة إجراءات تجريم جيش الاحتلال لحملات الإبادة الجماعية لسكان غزة.

واعتبر الشهابي، في تصريحات صحفية، إشادة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى اتصاله الهاتفى بالرئيس السيسى بالدور المصرى فى الوساطة بين إسرائيل وحماس وتقديره العميق للجهود المصرية الدؤوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة فى قطاع غزة، تكذيبا للأكاذيب التى نشرتها قناة CNN.

وأكد أن رسائل الرئيس اليوم بشأن ضرورة التسويق الجسد لمشروع توشكى خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الزراعية وفتح مزيد من آفاق الاستثمار بين القطاع العام والخاص بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.