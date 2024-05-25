عضو بـ"الشيوخ": الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في دعم أمن واستقرار مصر داخليًا وخارجيًا

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة في الداخل والخارج، ولا يدخر جهدا في دعم أمن واستقرار مصر والحفاظ على الأمن القومي في المنطقة العربية والإفريقية، ففي الوقت الذي يفتتح فيه مشروعات قومية تدعم مسيرة التنمية والبناء للبلاد، يسعى جاهدا للتواصل مع مراكز القوى الدولية لبحث أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من مخاطر وجرائم حرب دامية.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في غزة والتأكيد على تعزيز جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، جاءت كردٍ بالغ وسريع على التقارير الكاذبة التي بثتها وسائل إعلام موالية للكيان الصهيوني بقصد تشويه صورة مصر أمام العالم ووقف جهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.



ووصف عضو مجلس الشيوخ افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات الزراعية التنموية جنوب الوادي وتوشكى بفتح طاقة أمل وحياة جديدة للاقتصاد المصري والمصريين، حيث تسهم هذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضخ طاقة إنتاجية زراعية تدعم التصنيع الزراعي وتعزز من الصادرات وتقلل من الواردات وتوفر الآلاف من فرص العمل للمصريين.

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد دعوة الرئيس السيسي لرجال الإعلام وشباب الجامعات لزيارة المشروعات على أرض الواقع لمعرفة جهود الدولة لدعم الاقتصاد من خلال المشروعات القومية الضخمة التي تهم مستقبل الجميع، بالإضافة إلى طلبه بتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في هذه المشروعات لتعزيز قوتها وقوة الدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.