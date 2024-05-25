السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على التفاصيل الكاملة المتعلقة بترقية المعلمين لعام 2024

تسجيل دخول الاكاديمية
تسجيل دخول الاكاديمية المهنية للمعلمين

تعتبر ترقيات المعلمين 2024 من أكثر الأمور التي يزداد البحث عليها عبر محرك البحث جوجل، فتعتبر ترقيات المعلمين من الأمور التي تشغل بال الكثير، ونسلط الضوء فى السطور التالية على التفاصيل الكاملة المتعلقة باخر المعلومات حول ترقية المعلمين.

 

آخر أخبار ترقيات المعلمين 2024
 

ويزداد بحث المعلمين عن اخر اخبار ترقيات المعلمين 2024، تزامنا مع إعلان ترقية ما يقرب من 400 ألف معلم ومعلمة خلال العام الجاري 2024، لكي تغطي مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمختلف التخصصات والصفوف الدراسية.

تسجيل دخول الاكاديمية المهنية للمعلمين 

ومن الممكن ان تقوم  بالتسجيل التقدم لـ ترقي المعلمين في وظائف الكادر لعام 2024 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

باستخدام اسم المعلم، وكود المعلم والرقم القومي لبدء عملية التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024

- يقوم المتقدم من المعلمين بإدخال دفعة الترقية وتاريخ آخر ترقية حصل عليها

- ويعمل المعلم على مليء البيانات المتعلقة بتحديد الوظيفة على الكادر وتاريخ الوظيفة على الكادر، ونوع المؤهل، آخر مؤهل، تقدير المؤهل، ودفعة الترقي، وتقرير الكفاية للعام قبل الماضى، وتقرير الكفاية للعام الماضى، والمدة البينية اللازمة للترقي.

 -أخيرًا الضغط على رز حفظ.

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الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024
 

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024، كما حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الخطوات التي يجب أن يتبعها المعلمون المرشحون للاستعلام عن الترقيات لعام 2024 عبر هذا الرابط التالي من هنا.


ويتسأل الكثير من المعلمين عن ما ابرز التفاصيل المتعلقة ما الامور بعد الموافقة على الترشح للترقي، وفي هده الحالة، ستبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين المرحلة الثانية من حركة ترقيات المعلمين 2024، وهي عبارة عن ملف الإنجاز الذي سيتم ملء كافة بياناته من قبل المعلم المرشح على الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، يتولي بعد ذلك رؤساؤه مراجعة تلك البيانات وتقييمها.

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