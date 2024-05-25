السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع اقتراب انتهاء فترة تكليف عمرو البسيوني.. من سيخلفه في رئاسة "قصور الثقافة"؟

عمرو بسيوني
عمرو بسيوني

مع اقتراب انتهاء مدة تكليف المحاسب عمرو بسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة؛ من سيخلفه فى رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تساؤل ربما تكشفت بعضًا من الإجابة عنه في الأيام الماضية؛ حيث علمت "الدستور"، أن وزارة الثقافة بصدد إصدار قرار لأحد الأكاديميين المتخصصين العاملين فى المجال التكنولوجي داخل الهيئة لرئاستها.

تكليف عمرو بسيوني خلفًا لهشام عطوة

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف المحاسب عمرو بسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك في شهر يوليو 2023، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان هشام عطوة على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للهيئة، وتمنت له التوفيق في منصبه الجديد.

يُذكر أن المحاسب عمر بسيوني، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1995 من جامعة القاهرة، تدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى عُين رئيسا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

وخلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، كُلف "البسيوني" بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، كما شارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى منها مؤتمر أدباء مصر، وليالي رمضان الثقافية، ومهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وابدأ حلمك، وسينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.

المحاسب عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة المجال التكنولوجي هشام عطوة مستشار ا لوزارة الثقافة

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