مصادر لـ"الدستور": طارق الطاهر مديرًا لمتحف نجيب محفوظ

علمت "الدستور" من مصادر مطلعة داخل وزارة الثقافة، أن الكاتب الصحفي طارق الطاهر في طريقه لإدارة متحف نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب بمنطقة الجمالية؛ وذلك خلفًا لمحمد بدر.

يذكر أن الكاتب الصحفي طارق الطاهر تولى عددًا من المناصب بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاعات الوزارة منها عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، والمشرف على النشر في هيئة قصور الثقافة ، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، مشرف على صالون الأوبرا الشهري.

وزيرة الثقافة تتفقد التجهيزات النهائية لمركز إبداع متحف نجيب محفوظ

وتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمبنى تكية أبو الدهب، بحي الأزهر فى شهر مارس الماضى، للوقوف على التجهيزات النهائية لمركز إبداع نجيب محفوظ المُقام بالطابق الثالث للمتحف.

حيث وجهت وزيرة الثقافة بوضع خطة شاملة لاستغلال قاعات الطابق الثالث عند افتتاحه قريبًا، بما يعكس القيمة الأدبية لأديب نوبل، وتحقيق الاستفادة من موقع المتحف في إقامة أنشطة مستلهمة من روح قاهرة نجيب محفوظ، والتي ألهمت أديب نوبل لكتابة ثلاثيته، ولعدد من أهم رواياته الخالدة، وكذلك إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة لفنون الطفل، لخدمة أهالي القاهرة التاريخية، بالأزهر، والحسين، والغورية، والدرب الأحمر، وتخصيص قاعات للورش الفنية والندوات والعرض السينمائي.

كما تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني قاعات متحف نجيب محفوظ المكون من طابقين، الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، والطابق الثاني ويضم جناحًا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخرًا لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة، إضافة إلى الأعمال المترجمة، إلى جانب قاعة للسينما، وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء "الحارة - رثاء- أحلام الرحيل- أصداء السيرة- تجليات- نوبل"؛ وغيرها.