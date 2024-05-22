الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

الأحد.. مناقشة "احتمالات لا نهائية للغياب" لـ آية طنطاوي

احتمالات لا نهائية
احتمالات لا نهائية للغياب

تقيم دار العين للنشر ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب" للكاتبة آية طنطاوي؛ الصادرة بالتعاون مع صالون اقرألي الثقافي، وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل في مبنى قنصلية بوسط البلد.

يناقش المجموعة القصصية الروائي محمد إسماعيل، ويدير الندوة الإعلامي خالد منصور.

وجاء على ظهر الغلاف "ترصد المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب" حالات اختفاء مجموعة من النساء عشن في حي الغايبين وهو حي شعبي بالقاهرة أصابته قبل سنوات طويلة لعنة اختفاء نساؤه وهروبهن الأبدي.

تتجول قصص المجموعة بين الماضي البعيد والحاضر والمستقبل القريب، والغياب هو أصل الحكايات، وفي كل حكاية يختلف سبب الغياب، بين أسطورة وخرافة وقتل وارتحال وحقيقة غائبة وأحلام ليس لها تفسير.

هي رحلة لا نهائية تبدأ من المدينة وتمر على النهر الغائب ومقابر الأجداد والجبل البعيد، وتنبش في البيوت المؤصدة عن أسرار الغياب، والسر كله في جعبة النساء اللاتي اخترن الغياب عنوانًا لحكاياتهن فتعيد القصص مساءلة الرواة عن أصل الحكاية وتفكيك معنى الغياب.يذكر أن العمل تم إنتاجه بمنحة من المورد الثقافي.

نبذة عن الكاتبة أية طنطاوي

أما عن آية طنطاوي، فهي كاتبة وناقدة سينمائية، درست الوثائق ومكتبات وتقنية معلومات بجامعة القاهرة، حصلت على دبلوم النقد السينمائي بكلية الآداب قسم دراما ونقد مسرحي بجامعة عين شمس، تكتب عن السينما والأدب في عدد من المواقع المصرية والعربية، وهي مسئولة نادي سينما چزويت القاهرة.

 صدر لها أول مجموعة قصصية "في مد الظل" عن دار بتانة عام 2021، حاصلة على جائزة أخبار الأدب عام 2016 عن مجموعة قصصية غير منشورة "أبيض وأسود"، حصل مشروعها القصصي "احتمالات لا نهائية للغياب" على منحة المورد الثقافي عام 2022.

احتمالات لا نهائية للغياب آية طنطاوي صالون اقرألى الثقافي دار العين للنشر محمد اسماعيل المذيع خالد منصور

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