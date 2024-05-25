"رحمى" يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، والعميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.



وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع مديريات الخدمات، وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني خلال العيد، موجهًا بتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف وتأمين المنشآت الحيوية والحدائق والمتنزهات والمواقف والأسواق ومحطات القطارات، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد لتحقيق السيولة المرورية بالطرق السريعة وداخل المدن.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول، مشددًا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة، وكذلك الاستعداد بالمستشفيات الجامعية والحماية المدنية والنجدة والمياه والكهرباء والغاز لأي أحداث طارئة.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات والأرصفة، وقص وتهذيب الأشجار، وإصلاح كل أعمدة الإنارة ورفع كل الإشغالات من الشوارع.

وخلال المجلس وجه محافظ الغربية الشكر لمديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، وذلك لجهودهم المتميزة في الحملات اليومية التي تشنها المحافظة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والسلاسل التجارية والهايبر ماركت والبقالة ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كل السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة، مؤكدًا استمرار وتكثيف تلك الحملات للتأكد من سلامة المعروض من السلع وخاصة من اللحوم المتداولة بالأسواق ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما استعرض المحافظ فيديو توضيحيًا لتوعية المواطنين وحثهم على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وأكد المحافظ على تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وشدد رحمي على تكثيف الرقابة التموينية والمرور على المخابز ومستودعات أنابيب البوتاجاز بنطاق المحافظة.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.