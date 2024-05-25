مديرية الطب البيطري بالغربية تنظم قافلة بيطرية مجانية في ششتا

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ششتا التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز زفتى، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 430 حيوانا وماشية، و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " عبد العزيز"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

جانب من القافلة البيطرية

جانب من القافلة البيطرية

جانب من القافلة البيطرية