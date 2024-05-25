إيرادات أفلام السينما.. "السرب" فى المقدمة

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 2.302.188 جنيه، وتربع فيلم السرب على عرش الإيرادات، بينما فشل فيلما "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي، و"تاني تاني" لغادة عبدالرازق، في تحقيق إيرادات جيدة خلال يومي عرض.

وفي السطور التالية نرصد لكم تفاصيل إيرادات أفلام السينما ليلة أمس الجمعة.

إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس

السرب



تصدر فيلم السرب، للنجم أحمد السقا، إيرادات شباك التذاكر بدور العرض، منذ عرضه بالسينمات، حيث حقق العمل إيرادات أمس وصلت إلى 1.056.602 جنيه، محتلًا المركز الأول.

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فيلم "السرب" يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو



وجاء في المركز الثاني فيلم شقو، الذي حقق إيرادات بلغت 521.327 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معًا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة



أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء في المركز الثالث حيث حقق إيرادات أمس بلغت قيمتها 512.753 جنيه.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

بنقدر ظروفك

وحقق فيلم "بنقدر ظروفك"، من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم، إيرادات وصلت لـ95.010 جنيه.

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

تاني تاني



بينما حقق فيلم "تاني تاني" من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد آدم، إيرادات بلغت 80.341 جنيه.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.

عالماشى



وتذيل القائمة فيلم عالماشى، وحقق إيرادات بلغت قيمتها 36.155 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.