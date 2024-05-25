بعد الانتهاء منها.. سعد الصغير يطرح "بابا الشغلانة" قريبًا

انتهى المطرب سعد الصغير من وضع اللمسات الأخيرة لأحدث أغنياته التي تحمل اسم "بابا الشغلانة" المقرر طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات محمود علي وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

ويحيي الفنان سعد الصغير يوم 1 يونيو المقبل، حفلاً غنائيًا في أمريكا، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه، حيث قدم سعد قبل ذلك عدة حفلات هناك.

سعد الصغير في أمريكا

ومؤخرًا أحيي الفنان سعد الصغير في أمريكا 3 حفلات ومن المقرر أن يواصل سعد جولته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وطرح مؤخرًا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية: خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.