شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: "هترجع دهب المنتج بتاعك إمتى؟"

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما نسبه إليه شيخ العرافين بشأن الاستيلاء على ذهب منتجه السابق عصام فتحي، قائلًا: "كان منتجي وكان بيعملي شريط بدهب مراته وعملي الشريط، باع حوالي 3 غويشات، شيخ العرافين تافه".

إحراج سعد الصغير

وواصل شيخ العرافين، خلال حوار سعد الصغير الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "عم خلف أبو أحمد طلب منك حاجة وليه محلتهاش"، ليرد عليه سعد الصغير: "أنت كذاب، فرح ابنه كان منذ 3 شهور واديته عربيتي وغنيت، مزعلش مني".

“العرافة”

وتابع، أنه ليس ممكنا أبدا أن يتسبب في إغضاب عم خلف أبو أحمد: "الراجل ده مكنتش لاقي آكل في رمضان فجاب لي البلح وبوست إيده ومش ممكن أزعله أبدا".