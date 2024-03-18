الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: "هترجع دهب المنتج بتاعك إمتى؟"

سعد الصغير
سعد الصغير

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما نسبه إليه شيخ العرافين بشأن الاستيلاء على ذهب منتجه السابق عصام فتحي، قائلًا: "كان منتجي وكان بيعملي شريط بدهب مراته وعملي الشريط، باع حوالي 3 غويشات، شيخ العرافين تافه".

إحراج سعد الصغير 

وواصل شيخ العرافين، خلال حوار سعد الصغير الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "عم خلف أبو أحمد طلب منك حاجة وليه محلتهاش"، ليرد عليه سعد الصغير: "أنت كذاب، فرح ابنه كان منذ 3 شهور واديته عربيتي وغنيت، مزعلش مني".

“العرافة”

وتابع، أنه ليس ممكنا أبدا أن يتسبب في إغضاب عم خلف أبو أحمد: "الراجل ده مكنتش لاقي آكل في رمضان فجاب لي البلح وبوست إيده ومش ممكن أزعله أبدا". 

سعد الصغير المطرب سعد الصغير العرافة بسمة وهبة النهار

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