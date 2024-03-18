الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ده أراجوز".. سعد الصغير لـ شعبان عبدالرحيم فى "العرافة": "معاك حق فعلًا"

سعد الصغير
سعد الصغير

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما نسبه إليه شيخ العرافين بشأن عمله طبالًا وراء المطرب الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة، قائلًا: "هو أستاذي لكن عمري ما طبلت وراه".

تصريحات سعد الصغير 

وأكد المطرب سعد الصغير، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية النهار: "أنا طبلت وراء طارق الشيخ ومحمد فؤاد وأماني جادو وحمدي الجنايني وعربي الصغير ورمضان البرنس، وشرف ليّ إني أطبل ورا حكيم لكن ده محصلش".

“العرافة”

واجهه شيخ العرافين أيضا بتصريحات المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، والتي وصفه فيها بأنه "أراجوز"، ليرد سعد الصغير: "أبويا بيهرج معايا، الراجل ده طلعني من الحبس وهو ميعرفنيش، لأني شديت مع حد وأنا بغني في شارع الهرم، اتعمل لي محضر واتحبست، راح داخل هناك وقال افتح ده ابني، وغلط الراجل اللي اتخانقت معاه.. شعبان عبدالرحيم صريح، وأنا بقول على نفسي كده، أنا راجل مؤدي مش مطرب".

 

سعد الصغير العرافة بسمة وهبة النهار شعبان عبد الرحيم

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