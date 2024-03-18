"عليا الطلاق ما هكمل".. سعد الصغير ينسحب من "العرافة" بسبب سؤال صادم

في الجزء الثاني من حلقة "العرافة" الليلة، والتي تستضيف فيها الإعلامية بسمة وهبة، المُطرب الشعبي سعد الصغير، والذي تحدث خلال الحلقة عن العديد من الأزمات التي دخل فيها مع زملائه مؤخرًا.

خلافات سعد الصغير بالوسط الفني

وغضب سعد عندما قالت لها الإعلامية بسمة وهبة: "أنا مستغربة يا سعد إنك قاعد قدامي وأنت المفروض تبقى متسلسل في رمضان، أنا حاسه إنك شيطان".

وحرص المطرب الشعب سعد الصغير الرد عليها قائلًا: "حرام تقولي على خلقة ربنا شيطان، لما أنا شيطان انتي تبقي إيه؟، أنا ماشي ومش عاوز منك فلوس".

وخلال هذه الفقرة، وقبل مغادرته البرنامج اعتذر سعد الصغير لسيدة كان على خلاف شديد معها تسمى ملك، معبرًا: "أنا روحت أنا وبرلنتي زوجتي لبيت الست دي وظلمناها جامد جدًا، الست دي بـ 100 راجل".

مغادرة “العرافة”

ويعد انسحاب سعد الصغير من حلقة العرافة هو الانسحاب الثالث له، حيث انسحب مرتين في نفس البرنامج مرة في عام 2021، والثانية في 2023.

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