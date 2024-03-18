سعد الصغير لـ "العرافة": "نزار الفارس مش مظبوط ونصاب"

قال المطرب سعد الصغير، إن حديثه عن رفض تامر حسني الغناء معه في أغنية " 100 وش" والموافقة على الغناء مع أحمد شيبة، مصطفى حجاج، ودياب، سببه الأساسي خوف تامر حسني من قوة صوته التي ستطغى عليه في هذه الغنوة، معبرًا:" تصريحي كان لمجرد الضحك والسخرية، وصوت حجاج وشيبة بـ 100 سعد الصغير".

تصريحات سعد الصغير

وأكد المطرب سعد الصغير، خلال لقائه ببرنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “النهار”،:"قمت بالاعتذار سريعًا في اليوم الثاني بعد نشر هذا المقطع بسبب ثورة وغضب الجمهور من هذا التصريح الذي كان يحمل الضحك فقط".



وأضاف في حديثه، أن الإعلامي نزار الفارس قام بتغيير بعض تصريحاته أثناء التسجيل، معبرًا:" أنا عمري ما قولت إن عبد الباسط حمودة بيقلدني، عبد الباسط تاريخ، ونزار الفارس أكبر نصاب وغير تصريحاتي كلها".

أزمة نزار الفارس

وتابع:" نزار مش مظبوط ومش تمام، وبقوله انت نصاب، بتيجي تعيط وتقول مش معاك فلوس ونفسك نصور معاك حلقة، وأنا وافقت وأخدت الفيلا عندي، وطلبت لطاقم البرنامج كله أكل وأكرمتك والآخر تلعب في مونتاج الحلقة، انت قليل الأصل يانزار".