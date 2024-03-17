سعد الصغير يرد على تصريحات "بوسى" بشأن سرقته زوجة أخيه

برأ الفنان سعد الصغير، لأول مرة، نفسه، ورد بالمستندات على قضية سرقته زوجة أخيه، بعدما صرحت الفنانة بوسي بأنه سرق ممتلكات زوجة أخيه بعد وفاة الأخير.

وقال، خلال حوار أجراه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "المحور": "مرات أخويا جاية تطالبني بورث في أخويا بعد 17 سنة من وفاته، وهي متعرفش مكانه فين في المقابر حتى ولا حضرت دفنته ولا غسله".

وتابع: "جات قالتلي أنا كنت متجوزة أخوك عرفي، ومش لاقية شقة أقعد فيها، وبعدها عملت فيديو وعملت قلق عشان عايزة ورث"، وأظهر مستندات بحكم قضائي تقضي بأنها ليست زوجته، وأن عقد الزواج الذي أظهرته مزور".

وواصل: "مرات أخويا قاعدة في بيتها وربت 2 رجالة وزي الفل، وقاعدة في بيتها هانم، مش دي اللي طلعت متجوزة 5 رجال ومطلقة منهم".