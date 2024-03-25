نزار الفارس يكشف لـ"العرافة" حقيقة خلافه مع المطرب سعد الصغير

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على تصريحات المغني الشعبي سعد الصغير التي أطلقها ضده بسبب ظهوره معه في برنامج، حيث زعم أن الإعلامي لم يدفع له مقابل الظهور معه، كما رد نزار على جزيئة تغيير تصريحات النجوم من خلال المونتاج.

خلاف نزار الفارس مع سعد الصغير

وأكد نزار، خلال حواره ببرنامج “العرافة”، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “المحور”: "سعد الصغير غاضب لأنني أحرجته كثيرًا في الحلقة".

وتابع: "كل ما ظهر للجمهور أثناء حديث سعد الصغير في برنامجي كانت أجوبته وليست مونتاج، وإن كنت قمت بمنتجة الحلقة فأنا مستعد للتقاضي والوقوف أمام القضاء المصري".

التصوير بمنزل النجوم

واستطرد: "أنا دفعت فلوس لسعد الصغير، وهو من طلب أن أصور عنده في البيت، كل الإعلاميين الذين صورت الحلقة في منازلهم هم من طلبوا ذلك، والدليل على ذلك أنني أجرت فيلا لفيفي عبده، أي أن كلام سعد الصغير غير صحيح".