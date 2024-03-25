الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نزار الفارس: صوّرت 200 حلقة تلفزيونية والخناقات موجودة فى كل البرامج

نزار الفارس
نزار الفارس

قال الإعلامي نزار الفارس، إنّ فكرته عن الإعلام هي أنه رسالة جميلة وراقية، كما أنه يؤمن بأن الإعلام يعمل على رسم البسمة على وجه الضيف والمشاهد معًا.

إمتاع المشاهد

وأكد نزار الفارس، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور": "أهتم بأن يستمتع المشاهد بما أقدمه، أما بالنسبة للخناقات مع الضيوف، فإنها موجودة في كل البرامج".

أضاف أنه يهدف- بشكل أساسي- منذ التحاقه بالمجال الإعلامي أن يستمتع المشاهد بمحتوى الحلقة المقدمة قدر المستطاع، مشيرًا أنه من الطبيعي والوارد أن يكون هناك سوء فهم من قبل الضيوف أثناء الحلقة.

الخلافات الإعلامية

وتابع: "هدفي أن أمتع المشاهد، فقد صورت 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد خلاف لديّ مع الضيوف، لكن حدث سوء تفاهم مع البعض، وهذا أمر طبيعي".

نزار الفارس العرافة بسمة وهبة المحور الخلافات الإعلامية الإعلامي نزار الفارس

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