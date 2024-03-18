الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ العرافين يصدم سعد الصغير بحقيقة تحرشه بمشتركة في برنامجه الخاص بالمواهب

سعد الصغير
سعد الصغير

واجه شيخ العرافين المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، وزعم أن إحدى المشتركات في برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات التلفزيونية صرخت في وجهه، وقالت له "متحطش إيدك عليّ"، لافتًا إلى أنها تزوجت مؤخرًا، كما أن الحرف الأول من اسمها (د)، وأن الواقعة حدثت في غرفة ماكير القناة.

شيخ العرافين 

وقال "الصغير"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "محصلش، أنت مش عارف بتتكلم في أيه، وعاوز تستفزني، شكلك وحش أوي".

خلافات سعد الصغير والليثي 

وكشف سعد الصغير عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة  محمود الليثي ورضا البحراوي في برنامجه الغنائي، معبرًا:" لا يظهرون في برنامجي لأنهما نجمان، إنما برنامجي فهو يستضيف المواهب الصاعدة والأصوات الجديدة، وفي النصف الثاني من الحلقات بنعمل خير".

ورد عليه شيخ العرافين قائلًا: "الليثي مشاك من الفيلم ليه؟! عرضت عليه تديه درع أكتر من مرة وهو مجاش عشان هو نجم وأنت مش نجم"، ليرد سعد الصغير: "الليثي أخويا ومعملش أي حاجة، هو أطيب قلب في الدنيا".
 

 

سعد الصغير شيخ العرافين بسمة وهبة العرافة محمود الليثي

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