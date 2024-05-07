الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد من المحكمة فى أزمة سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير والراقصة
سعد الصغير والراقصة شمس

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بجنوب الجيزة، عدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من الراقصة شمس، ضد طليقها المطرب سعد الصغير، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها كونها دائرة اختصاص.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

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وفي وقت سابق، اتهمت الراقصة شمس طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، بأنه يحاول الخوض في الأعراض وكان يتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأضافت الراقصة شمس، أنها ستأخذ حقها كاملًا من الفنان سعد الصغير، كما اتهمته بقتل ابنتها، قائلة: أنا هاخد حقي منك يا سعد يا جدو يا اللي مش بتحترم سنك وأنا عندي اللي يحميني منك يا سعد، وبذات بعد ما طلعت تجيب في عرضي وعرض غيري.

وأضافت الراقصة شمس أن بعد طلاقها من الفنان سعد الصغير تزوجت بشخص آخر ليحميها من المطرب الشعبي، وأنها ستعود لمصر من أجل أخذ حقها الكامل من الفنان طليقها السابق، وأنها لن تسكت على حقها.

سعد الصغير الراقصة شمس جنح مستأنف الشيخ زايد المطرب سعد الصغير

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