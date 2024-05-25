محافظ القليوبية يسلم ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية

سلّم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وهنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، وموجها مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج حتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وأكد أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم، والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج، والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

وأضاف مصطفى عبدالحميد فرج، عضو لجنة الإشراف على حجاج الجمعيات بالقليوبية، أنه جرى اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 2024، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

ولفت إلى أن نتيجة القرعة ظهرت باختيار عدد 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المؤسسة ووزارة التضامن سخّرتا كل الخدمات والإمكانات لراحة حجاج الجمعيات بالقليوبية.

وأشار "فرج" إلى أن أول فوج للمحافظة يغادر أرض الوطن يوم الأحد 2 يونيو، وأنه يقسم الحجاج إلى 3 مستويات، المستوى الأول 86 حاجا، والمستوى الثانى 90 حاجا، والمستوى الثالث 88 حاجا، موضحًا أنه جرى اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.