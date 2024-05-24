عبدالرحمن حسين يُتوج بـ 3 ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال

توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال للناشئين عبدالرحمن حسين متولي بـ 3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في بيرو خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري برعاية الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتتوالي الانجازات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية بنجاح اللاعب عبدالرحمن حسين متولي لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في التتويج بميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع وفضية الخطف في منافسات وزن 67 كجم.

حرص الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على تقديم التهنئة اللاعب عبدالرحمن حسين احد أبناء محافظة القليوبية لرفع الأثقال على أدائه وظهوره المميز بالبطولة وإحرازه إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية متمنيًا التوفيق والسداد اللاعبة زينب عبد الحميد في وزن 81 ك والتى ستستأنف منافساتها يوم 26 مايو الجارى.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مصر شاركت في البطولة ببعثه مكونة من 8 لاعبين ولاعبات عمر محمود مشعل في وزن 102 كجم، محمود محجوب السيد في وزن 96 كجم، مصطفى محمود بكري في وزن 81 كجم، عبدالرحمن حسين متولي في وزن 67 كجم، زينب جبريل عبد الحميد في وزن 81 كجم، حنين السيد عبد القادر في وزن 71 كجم، مريم خالد عبد اللطيف في وزن 55 كجم، حبيبة سعد عبد الفتاح في وزن 49 كجم

وأوضح الصبروط أن المشروع يأتى في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة علي المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي أفضل النتائج سواء كانت محلية أو أفريقية أو عالمية أو أولمبية