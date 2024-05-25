محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها "صناعي، زراعي، تجاري وفندقي" للعام الدراسى الحالي، والتي بدأت اليوم السبت، بمادتيَّ اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

وشملت الجولة تفقد الامتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية والمدرسة الصناعية بنات عند عزبة الزراعة، وتفقد المدرسة الميكانيكية بمدينة بنها واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية) عددهم 53289 طالبًا وطالبة وعدد اللجان 162 لجنة.

وأضافت إبراهيم أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 20807 طلاب وطالبة موزعين على 71 لجنة ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 8210 طلاب وطالبة موزعين على 22 لجنة، مشيرة أنه يبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري 19906 طلاب وطالبة موزعين على 56 لجنة وعدد طلاب الثانوي الفندقي يبلغ 4366 طالبًا وطالبة موزعة على 13 لجنة.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه الامتحانات ستنتهي يوم الخميس الموافق 6/6/2023 مؤكدة أنه تم تجهيز عدد 12 استراحة للرجال، وعدد 12 استراحة للسيدات والمدرسين والقائمين على سير الامتحانات وتجهيزهم بالإعاشة اللازمة.