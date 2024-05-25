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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع عيد السيامة الأسقفية.. أبرز المعلومات عن الأنبا توماس عدلي

توماس عدلي
توماس عدلي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد السيامة الأسقفية الأنبا توماس عدلي، مطرانا لايبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك.

وفي هذا التقرير تستعرض الدستور أبرز المعلومات عنه:-

  • ولد الأنبا توماس عدلي (ماهر عدلي زكي) في 5 نوفمبر 1966 بمدينة سمالوط محافظة المنيا وحصل علي بكالوريوس الهندسة عام 1988.
  • والتحق بكلية الاكليريكية بالمعادي عام 1993 ثم سافر بعثة دراسية إلي روما وحصل علي دبلوم الاسلاميات من جامعة روما عام 1999م
  • وحصل علي ليسانس في الفلسفة واللاهوت عام2000م وسيم كاهنا في 20 /4/2001م علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران المنيا.
  • خدم في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ثم مدير مكتب التنمية بالمنيا من عام 2003 وحصل علي الماجستير في علوم الكتاب المقدس من جامعة روما عام 2007
  • وقام بالتدريس في الكلية الاكليريكية بالمعادي وانتخب مديرا للكلية الاكليريكية من أول يونيو 2015  وتولي منصب أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك من عام 2015 ومسئول مركز القديس جيروم للكتاب المقدس ونائب رئيس كلية العلوم الدينية بالسكاكيني ومدرسا بمعهد التربية الدينية بالسكاكيني والمركز الفرنسيسكاني بالجيزة
  • وتم تعيينه من قبل قداسة البابا فرنسيس مدبرا لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف بقرار في 10 أبريل 2018
  • وسيم أسقفا في 25/5/2018 في كاتدرائية القديس اثناسيوس بمدينة السادس من أكتوبر علي يد غبطة البطريرك المعظم الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وأعضاء السنودس المقدس وبحضور مونسينيور برونو موزاردو القاصد الرسولي وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية الروم الملكيين والكنيسة المارونية والكنيسة الارمنية واللاتينية والرؤساء العاميين لكل الرهبانيات الكاثوليك بمصر والأنبا دانيال أمين سر المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس والأنبا دوماديوس مطران 6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس والقس رفعت فتحي عن الكنيسة الانجيلية واتخذ شعار أسقفيته (كل شيء حلال ولكن ليس كل شيء بنافع)
  • وفي 25 مارس 2019 اعتمد قداسة البابا فرنسيس قرار السينودس البطريركي الذي ينص علي انتهاء التدبير الرسولي للإيبارشية وتعيين الأنبا توماس عدلي مطرانا لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف
  • وتم تجليسه في صباح الخميس 9 مايو 2019 في عيد تأسيس الايبارشية في كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي في مقر المطرانية بمدينة 6 أكتوبر علي يد غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك والآباء الأساقفة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق مطران الاسماعيلية والأنبا يوسف أبو الخير سوهاج والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا والأنبا عمانوئيل مطران طيبة الأقصر وشارك بالحضور سفير الفاتيكان والمطران جورج شيحان مطران الموارنة والأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان بمصر.
  • وهو يجيد اللغات العربية والايطالية والانجليزية والألمانية ولغات الكتاب المقدس اللغة العبرية واليونانية واللاتينية.
لكنيسة القبطية الكاثوليكية السيامة الأسقفية الانبا توماس عدلي لايبارشية الجيزة لايبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك

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