الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

45 لجنة لـ12 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا فى دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن مديرية التربية والتعليم، أنهت التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بكل نوعياتها (الصناعي، التجاري، الفندقى، الزراعي) والمقرر انعقادها اعتبارًا من صباح غدٍ السبت، والمقرر انتهاؤها ٦ يونيو المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن ١٢٨٥٨ طالبًا وطالبة يؤدون غدًا امتحانيِّ اللغة العربية والتربية الدينية  بـ٤٥ لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدي الامتحانات ٧٧٤٤ طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و٤١٢٩ طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي و٩٨٥ طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي.

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية قامت بتجهيز كل اللجان الفرعية وتزويدها بكافة الإمكانات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية، كما قامت أيضًا بتجهيز استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتزويدها بكل وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعدادًا جيدًا، بما يليق بالمعلم وتوفير كل الإمكانات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل استراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

ووجَّه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولًا بأول مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية. 

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وجَّهت بالعديد من التحذيرات لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشددة على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدي للغش بكل أنواعه.

كما أكدت الوزارة ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط استعدادات الامتحانات. 

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