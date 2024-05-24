الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة طفلة كانت تلهو على حافة ترعة بسوهاج

جثة طفلة - ارشيفيه
جثة طفلة - ارشيفيه

غرقت فتاة صغيرة في ترعة مجاورة لمنزل عائلتها بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع فتاة صغيرة غرقًا داخل ترعة، في المكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مرفقة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع طفلة تدعى ”حبيبة. ع”، تبلغ من العمر عامين، وتقيم بدائرة المركز، غرقًا إثر سقوطها داخل ترعة بجوار منزلها.

وبسؤال والدها المدعو “علي س”، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة باللهو على حافة الترعة، اختل توازنها وسقطت بها، مما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة، وصرحت بدفن الجثة عقب نفي الشبهة الجنائية.

فتاة صغيرة محافظة سوهاج مركز البلينا فتاة غرق ا حبيبة

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