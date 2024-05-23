بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.. "النعماني" في جولة تفقدية داخل مستشفي شفا الأطفال بسوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل مستشفى شفا الأطفال رافقه خلالها اللواء مدحت بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة.

وأكد "النعماني" أن إنشاء هذا الصرح الطبي العملاق يضاف إلى خريطة الصحة المصرية لعلاج أطفال محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، والذي يعد أكبر مجمع طبي للأطفال علي مستوي الجمهورية بتكلفة إجمالية للمشروع تجاوزت المليار جنيه لأعمال الإنشاءات والتشطيبات والالكتروميكانيكال والشبكات والطرق واللاندسكيب.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن مستشفى شفا الأطفال تعد إحدى المستشفيات الحديثة التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الصعيد، للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث وجه خلال زيارته لجامعة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفا الأطفال وما يتبعها من أرض لملكية الجامعة، ليتم ضمها للعمل بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.

وأضاف أن تشغيل المستشفى أصبح ضرورة ملحة لتقديم الخدمات الطبية، كما أنها ستخدم سكان مدينة سوهاج الجديدة بجانب المستشفي الجامعي الجديد، مؤكدًا أن مستشفيات سوهاج الجامعية تمتلك نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة في كافة التخصصات.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفي شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان، وتتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق متكررة، وتضم 263 سرير، 122 غرفة اقامة مرضي، 17 عيادة خارجية، 3 غرف مناظير، ٥ غرف عمليات، بالإضافة الي وحدات غسيل كلوي، حضانه مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعد كهربائي، و٢ سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية.

وعلى هامش الجولة، اجتمع رئيس جامعة مع مهندسي الشركة المسؤولة عن تجهيز مستشفى شفا الأطفال، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية للمستشفي، والبدء في الفرش الطبي وغير الطبي، وذلك تمهيدًا لإدراجها ضمن الافتتاحات الرئاسية، بحضور المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولي الجهاز ومهندسي الشركة المنفذة.

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