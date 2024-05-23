كلية طب سوهاج تناقش أخلاقيات مهنة الطب والتقارير الطبية

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية بعنوان "أخلاقيات مهنة الطب والتقارير الطبية"، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الزجاجية داخل مقر الجامعة القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مهنة الطب تعد من المهن الإنسانية السامية والنبيلة، كما أنها تحمل رسالة سامية، والتزامًا أمام المجتمع، مؤكدًا مكانتها وريادتها في التعليم الطبي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وإمداد المنظومة الطبية بالكوادر المؤهلة القادرة على العمل، والعطاء، وخدمة وطنهم، وذلك من خلال حثهم علي الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأن تكون مصلحة المرضى أهم أولويات العمل، والالتزام بحسن معاملتهم وتقديم كل العون لهم.

قال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كليه الطب البشري، إن فعاليات الندوة أقيمت بحضور الدكتورصلاح رشدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان سلامة أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور أحمد السعيد أستاذ قسم الطب الشرعي وطلاب وخريجي الكلية، حيث هدفت الندوة الي تعريف الطلاب بأخلاقيات مهنة الطب، وواجبات الطبيب، والمخاطر التي يتعرض لها.

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها ما يجب أن يتميز به الطبيب الناجح من ذكاء وقدرة علي إدارة المواقف، وكيف يستغل الطبيب الناجح وقته بطريقة فعالة، وواجباته نحو المجتمع، ونحو المرضي ونحو زملائه الي جانب التعريف بآداب المهنة والعقوبات النقابية والمخالفات وأيضًا حقوق وواجبات الأطباء والخدمات النقابية القانونية.

كما تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث توجه لتفقد عدد من لجان امتحانات كلية الهندسة بمقر الجامعة الجديد، صاحبه الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال الامتحانات، ومدي التزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة توافر كافة سبل الراحة التى تضمن سير الاختبارات فى أجواء من الهدوء والاستقرار، مع أهمية تواجد أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلاب، وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول.

قال الدكتور أحمد قاسم، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني يؤديها ١٦٦٧ طالبا وطالبة بجميع الفرق الدراسية، وتم توزيعهم داخل ٤٥ لجنة، مضيفًا أن الامتحانات تستمر حتى ١٣ من يونيو القادم.