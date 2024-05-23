الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البحوث الزراعية يترأس اجتماع مديرى المعاهد والمعامل البحثية

جانب من الاجتماغ
جانب من الاجتماغ

ترأس الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  اجتماع مديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات البحثية.

وقال عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة وتوضيح دور مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي واستنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة قادرة على مجابهة التغيرات المناخية.

المشروعات القومية 

 كما أشار رئيس المركز إلي أنه سيتم عقد اجتماع دوري في كافة جهات المركز للإطلاع، ومتابعة المشروعات القومية مطالبات بإجراء أبحاث ودراسات في كافة المجالات والتخصصات على الأراضي الجديدة، وإصدار توصيات ومقترحات من شأنها تعظيم العائد من تلك المشروعات وصدور تلك التوصيات في كافة التخصصات المعنية كما تمت الإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنطقة توشكى؛ لافتتاح موسم الحصاد بها وأن مركز البحوث الزراعية يعمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، كما عرض مقترحا لتأسيس مجموعات متخصصة من الأقسام النباتية والحيوانية وكافة التخصصات المختلفة، وتقديم مقترحات للمحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها في مشروع مستقبل مصر.

رئيس البحوث الزراعية يترأس اجتماع مديري المعاهد والمعامل

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