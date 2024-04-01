الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة": 823 باحثا وخبيرا فنيا ومرشدا يشاركون في أعمال الفرق الإرشادية الريفية

الفرق الارشادية
الفرق الارشادية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بتكثيف الأنشطة الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم الفني اللازم لجموع المزارعين للنهوض بإنتاجية هذه المحاصيل، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. 

 الفرق الإرشادية الريفية تنفذ أنشطتها في 23 محافظة

وواصلت الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات،  تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني طوال شهر مارس 2024 فى 23 محافظة ومديرية زراعة وهى: أسوان، والأقصر،  وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا،  وبنى سويف، والفيوم،  والوادي الجديد،  والقليوبية،  وكفرالشيخ،  والغربية،  والشرقية،  والجيزة،  والدقهلية، والمنوفية،  والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، و الإسكندرية، ومطروح، وشمال سيناء، ومديرية الزراعة بالنوبارية،   وقد شملت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق محاصيل: القمح، والشعير، والفول البلدي، والبصل، والثوم،  والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبطيخ،  والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، والمانجو،  بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني.

 وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية 823 خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية،  ووقاية النبات،  وأمراض النباتات،  والبساتين،  و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى،  والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى،  ومديريات الزراعة.

توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل للحصول على  أعلى إنتاجية


وقال الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن الأنشطة الإرشادية  لهذه الفرق، شملت المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التي تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي  أعلى إنتاجية ممكنة. 
وفى مجال المبيدات الزراعية تم توعية المزارعين بمخاطر استخدام المبيدات الكيميائية وكيفية الاستخدام الآمن والفعال لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

 التوعية بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على المحاصيل

كما تم توعية  المزارعين  بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، ومرض التبقع البنى الذى يصيب الفول البلدى،  و توعية مزارعى الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابى وكيفية مكافحته في حالة ظهوره.
وفيما يتعلق بالنهوض بزراعة وإنتاج محصول قصب السكر  فقد تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه وأثره الإيجابي علي تحسين دخول المزارعين ومستوى معيشتهم،  إضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام،  كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة.

 توعية المربين بطرق التسمين ومكونات الأعلاف اللازمة ومعدل التحويل


وفي مجال الإنتاج الحيواني تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل  وكيفية اختيار حيوان اللحم. وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.
 

الزراعة الرى باحثا وخبيرا فنيا ومرشدا زراعيا يشاركون الفرق الارشادية

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