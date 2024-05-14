الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب" توافق على موازنة مركز البحوث الزراعية ومطالبات بتعزيز الاعتمادات

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 /2025، فيما يخص مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

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وفيما يخص مركز البحوث الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية بالمركز بمبلغ 107.191 مليون جنيه لتمويل بحوث المعاهد المختلفة التابعة له فى ضوء التكليفات الرئاسية، استكمال تحسين إنتاجية الجاموس والأبقار والألبان بمبلغ (14.250) مليون جنيه، استكمال بحوث طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية والتطبيقات المتكاملة للبحوث بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تحسين الإنتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية– الجيزة- بمبلغ (8.5) مليون جنيه.

وطالبت اللجنة استكمال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز– الجيزة- بمبلغ (8.5) مليون جنيه، لاستكمال تطوير أصول معهد بحوث صحة الحيوان– بالجيزة- بمبلغ (12) مليون جنيه، تحديث وإنتاج خرائط تفصيلية بخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية– الجيزة- بمبلغ (1.5) مليون جنيه، استكمال تطوير المعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح– الجيزة- بمبلغ (8 ملايين جنيه، وإنشاء محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو– كوم أمبو– أسوان بمبلغ (36.241) مليون جنيه، استكمال تحسين إنتاجية المحاصيل البستانية بالجيزة بمبلغ (8.2) مليون جنيه، واستكمال تطوير أساليب تقدير إحصاءات التكاليف الإنتاجية والتسويقية بمبلغ (1.5) مليون جنيه.

وفيما يخص مركز بحوث الصحراء، طالبت بتعزيز الاعتمادات الاستثمارية للعام المالى 2024 /2025 بمبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال تجهيز وتأهيل ثلاثة مراكز بحثية، ثم الفاقد نحو 400 مليون جنيه على إنشائهم.

وعقبت الدكتورة هبة محمد، وكيل وزارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قائلة: تم عقد مؤتمر تنسيقى مع مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتحديد أولويتها والوصول لتقديرات مالية توافقية مع استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الخطة الاستثمارية وفقًا لمعدلات التنفيذ والتصدى لأى مشاكل تمويلية على مدار العام.

وفيما يخص الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، طالبت اللجنة، دعم الباب الثانى للخطة المالية 2024 /2025 بمبلغ (5) ملايين جنيه لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل معدات الهيئة، التعاقد على تشغيل (1000) موظف من سائقين للمعدات، مهندسين زراعيين ومدنيين، ومحاسبين، وفيما يخص الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024 /2025 بمبلغ (15) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة لتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة مملوك للهيئة تم بناؤه منذ أكثر من (10) أعوام بمدينة السادس من أكتوبر.

لجنة الزراعة مجلس النواب هشام الحصري استصلاح الأراضي الزراعة

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