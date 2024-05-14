الثلاثاء 14 مايو 2024
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سياسي

عضو "خارجية النواب": قمة المنامة مصدر أمل وتفاؤل للشعوب العربية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة حنان عبده عمار

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن  القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي ستُعقد الخميس المقبل في العاصمة البحرينية، تأتي في ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب يعيشه العالم العربي، نتيجة الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

 وأوضحت أن قمة البحرين تمثل رسالة سلام وتضامن، وتشكل مصدرًا للأمل والتفاؤل للشعوب العربية، التي تتطلع إلى قرارات فعّالة توحد جهودها تحت راية العروبة، وتجاوز التحديات الحالية، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني


وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية للعرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص، مما يستدعي توخي الحذر والاهتمام بها من قبل القمة العربية، مطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة على الفور، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

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موقف عربي موحد للضغط على إسرائيل


وأوضحت أنه من المتوقع أن تبحث القمة العربية سبل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الفورية على قطاع غزة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات الدولية، مؤكدة أن التوجه نحو السلام العادل والشامل يعتبر خيارًا استراتيجيًا للحفاظ على الأمن القومي العربي.

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على رأسها  القضية الفلسطينية.. أجندة مزدحمة بالقضايا الهامة 


وتابعت: "إن القمة العربية تتناول عدة قضايا هامة بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، منها النزاعات الداخلية التي تعصف ببعض الدول العربية وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدة أن حماية المؤسسات الوطنية ضرورية لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التي تعاني بسبب هذه النزاعات، مطالبه بضرورة تعزيز دور الجامعة العربية لمواجهة هذه الممارسات وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

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