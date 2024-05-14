الثلاثاء 14 مايو 2024
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الطاهرى: القمة العربية سيُبنى عليها الكثير فيما يخص الأمنين العربي والإقليمي

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن مجريات اجتماع وزارء الخارجية العرب حتى الآن تنبئ بأن هذه القمة سيتم البناء عليها فيما هو قادم فيما يخص الأمنين العربي والإقليمي، وظهر ذلك بوضوح في كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الذي استخدم توصيفات قانونية دقيقة للغاية.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أن أول توصيف هو ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ليست مجرد حرب أو انتقام أسود، ولكنها عملية تطهير عرقي وتدمير كامل لمجتمع بمواطنيه بمؤسساته بشكل يستحيل عودة الحياة لهذا المجتمع من جديد.

وتابع أن المسار الذي ألمحت إليه هذه الكلمة بعودة الأمور إلى نصابها وعودة مسار التفاوض وفق المرجعيات الدولية على حدود ما قبل يونيو 1967، وأن بداية الطريق لهذا بمؤتمر دولي يعيد مثل هذه الأمور لنصابها ليتحمل معها المجتمع الدولي مسئوليته، لأن المجتمع الدولي، وإن كان أنصف القضية الفلسطينية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنه حتى الآن لم يقم بدوره في هذا الأمر.

الطاهري القمة العربية الأمن الإقليمي العربي القاهرة الإخبارية قطاع القنوات الإخبارية اجتماع وزارء الخارجية العرب أحمد أبو الغيط

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