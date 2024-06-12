مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد تشغيل مكاتب البريد في عيد الأضحى

وأشارت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنها قررت تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها ٣٤٨ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء ١٨ و١٩ يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يوم الأربعاء والخميس ١٩ و٢٠ من يونيو الحالي، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن "الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك".

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

كان قد كشف مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4617 مكتبا بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 4385 مكتبًا عن نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو سنوي 5.29% وشهري 0.20%.



وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ 23.36 ألف مستفيد بنهاية مارس الماضي بمعدل تغير 3.36%، مقارنة بنحو 24.17 ألف جنيه عن نفس الفترة عام 2023.

5.05 مستفيد بصرف المعاشات من البريد



وتابع التقرير، أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ 5.05 مليون مستفيد خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 4.83 مليون مستفيد من العام السابق، بنسبة نمو سنوي 4.55% وشهري 3.06% بعد أن سجل 4.9 مليون مستفيد خلال فبراير السابق عليه.



وألمح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ 745 ألف حوالة، مقارنة بنحو 1040 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل تراجع سنوي 28.38%.

تطوير البريد المصري

خطة وزارة الاتصالات تطوير البريد المصري وزيادة فروعه والتوسع في الخدمات التي يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجي العالمي.

وتم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية خلال اخر ٥ سنوات شملت مكاتب بريد، وأكشاكا بريدية، ومكاتب بريد متنقلة، ليصل إجمالي منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية، منهم أكثر من 3950 منفذًا بريديًّا تم تطويره.

وتقوم الهيئة القومية للبريد بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة على مستوى الجمهورية في يونيو المقبل ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلى 2800 ماكينة، للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.