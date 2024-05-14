المؤتمر: استضافة مصر للاجئين تكلفها عبء كبير رغم الظروف الاقتصادية

ثمن وليد جودة، أمين عام مساعد القاهره الكبرى بحزب المؤتمر، المزايا التي توفرها الدولة المصرية للاجئين في مصر مثل حق الوصول الكامل إلى فرص التعليم الرسمي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية.

أهمية الدور المصرى المهم في استضافة 9 ملايين لاجئ

وأكد جودة، على أهمية الدور المصرى الهام في استضافة 9 مليون لاجئ من مختلف دول حول العالم بعبء مالي يصل لـ 10 مليارات دولار سنويا رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم وتمر بها مصر لافتا أن مصر تتحمل عبء كبير رغم ضعف إمكانياتها الاقتصادية بالنسبة لمعظم دول العالم الصناعية.

وليد جودة: مصر الدولة الوحيدة التي ليس بها معسكرات ومخيمات للاجئين

وأشار الربان وليد جودة، أن مصر تقوم برعاية هؤلاء اللاجئين صحيا وتعليميا، ولا يوجد حواجز أو موانع، ويباشرون حقوقهم، ولا تمييز بينهم وبين السكان المصريين واللاجئين مندمجون في نسيج المجتمع المصري وذلك بشهادة المنظمات الدولية، وهذا هو تطبيقنا لحقوق الإنسان.

وقال جودة، إن مصر الدولة الوحيدة التي ليس بها معسكرات ومخيمات لهم للاجئين رغم الأعباء التي تتحملها نتيجة وجودهم داخل مصر، حيث أن استهلاك اللاجئين من المياه فقط داخل مصر يصل لـ 4.5 مليار متر، بالإضافة إلى الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية والدعم والمساواة بينهم وبين المصريين.

جودة: الدوله المصرية أيضا أدرجت اللاجئين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

وكشف جودة أن الدوله المصرية أيضا أدرجت اللاجئين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية والعلاج المجاني والرعاية الصحية خلال أزمة كورونا.