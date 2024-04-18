الجمعة 19 أبريل 2024
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الأعداد الرسمية للاجئين فى مصر والتكلفة التى تتحملها الدولة من خدمات

أحمد بدوي رئيس المؤسسة
أحمد بدوي رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين

كشف أحمد بدوي رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أعداد اللاجئين في مصر والتكلفة التي تتحملها الدولة من خدمات لرعايتهم.

وقال خلال مداخل هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي": "إن منظمة الهجرة الدولية قدرت عدد اللاجئين في مصر عام 2022 بنحو 9 ملايين شخص، لافتا إلى أن هذه الإحصائية قبل الأزمة السودانية، إذ يصل أعداد الأشقاء السودانيين المسجلين بالمفوضية للاجئين، إلى أكثر من 138 ألفا في أكتوبر 2023.

وتابع: "وبعد الأزمة السودانية بلغت الأعداد 300 ألف لاجئ سجلوا أسماءهم، لتكون نسبة الزيادة 130% خلال عام واحد".

وواصل: "عندنا مشكلة في التسجيلات الخاصة بالمنظمات الدولية، ولدينا أرقام خاصة بالدخول غير المقنن، وهي أرقام دخلت بشكل غير شرعي، نظرا لظروف طارئة".

جهد مصر مقدر للاجئين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة 

وأوضحت أن الدولة المصرية تقنن أوضاع اللاجئين المسجلين عبر المفوضية بعد الكشف الأمني، مشيرا إلى أن تم عمل لجنة من قبل المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين في أسوان، عملت على تحليل مشاكل للاجئين.

واستطرد: "الدولة المصرية تقدم خدماتها للاجئين رغم عدو وجود التزام دولي تجاههم، لكن عندها التزام دولي تجاه القبول والرفض، وفي ظل أوضاع اقتصادية تمر بها البلاد فما تفعله مصر تجاه اللاجئين مقدر بشكل كبير".

مصر دعم اللاجئين لاجئين أعداد اللاجئين منظمة الهجرة الدولية

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