قصواء الخلالى: مصر تواجه تحديات استضافة اللاجئين دون دعم دولى (فيديو)

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها مصر في استضافة اللاجئين والأجانب، مؤكدة أن مصر تنفق سنويًا ما يقارب العشرة مليارات دولار على هذا الشأن، وذلك رغم عدم تلقيها أي دعم دولي مقابل جهودها في هذا المجال.

أضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن القضية لم تعد تخص فئة معينة فحسب، بل تعدت لتصبح قضية الشعب والوطن بأسره، مشيرة إلى أن الكثيرين تأثروا بشكل مباشر من هذه القضية، كما أنه حتى اللحظة لم تُصدر الدولة بيانًا رسميًا يُحدد بدقة أعداد اللاجئين المتواجدين على الأرض المصرية.

وشددت على أهمية القضية، مؤكدة استمرار الحوار حول ملف اللاجئين وتأثيراته المتعددة، في محاولة لدق ناقوس الخطر وجذب انتباه المجتمع الدولي والمحلي لهذه الإشكالية العويصة.