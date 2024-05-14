برلماني: دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا دليل على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح "عباس"، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.

عباس: مصر لديها براهين وحجج قانونية سليمة

وتابع عضو مجلس النواب، مصر بما تمتلكه من خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميز لدى مفاوضها قادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة.

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعملان على قدمٍ وساق من أجل دعم الأشقاء فى غزة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو قانونيًا وحتى بجهود المجتمع المدنى فى تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التى يعيشونها هناك.

وكان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد كشف عن سبب إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، موضحا أن تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدى إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا.

وأضاف: "التقدم بإعلان مصر التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، مشددا على أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.