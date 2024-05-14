الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"عربية النواب" تؤكد على أهمية التكامل بين الدول العربية لعبور التحديات الراهنة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن  القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي تنعقد الخميس المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، تأتي في ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب تعيشه أمتنا العربية التي تواجه تحديات ضخمة على رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

 وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع، ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية، في ظل صمت دولي مقيت، وفي ظل ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين فى إطار الإعداد للقمة العربية

القضية الفلسطينية تظل هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط


وقال "محسب"، إن القضية الفلسطينية تظل هي جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية المركزية الأولى للعرب عامة والمصريين بشكل خاص، لذلك سيكون هناك حرص من القمة العربية لبحث سبل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا على قطاع غزة، ومنح الشعب الفلسطيني حقه، في إعلان دولته المستقلة وفقا للحدود التي نصت عليها المقررات الدولية، مؤكدا أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للحفاظ على الأمن القومي العربي.

 

مدبولى: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية الـ33

القمة العربية لديها عدد من الملفات الهامة أبرزها تحقيق استقرار المنطقة 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة العربية لديها عدد من الملفات الهامة الأخرى من بينها النزاعات الداخلية التي أصابت عدد من الدول العربية وتكاد أن تعصف بالدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون العربية.

 مؤكدا أن حماية المؤسسات الوطنية، ضرورة لا بديل عنها، لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التي تعاني كثيرا بسبب النزاعات والصراعات الداخلية، كذلك حماية مقدرات الدول، مطالبا بدور أكثر فاعلية للجامعة العربية للتصدي لهذه الممارسات بما يتوافق مع القانون والمواثيق الدولية.

«تعليم النواب» توصى بإدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات العاملين بها

نتمنى أن تكون  مخرجات القمة على نفس مستوى خطورة الأوضاع

وأوضح النائب أيمن محسب، أن القمة العربية تواجه قضية بالغة الأهمية تتعلق بتأثير الصراعات والأزمات الإقليمية والعالمية على التنمية في دولنا العربية، وهو ما يتطلب تعزيز التكاتف والتكامل بينها من أجل مواجهة هذه التحديات، ودفع التنمية الاقتصادية، متمنيا أن تكون مخرجات القمة على نفس مستوى خطورة الأوضاع التي يعيشها العالم العربي، فضلا عن تعزيز مسارات التكامل العربي.

أجندة القمة العربية أسباب تميز القمة العربية أهم قرارات القمة العربية الدستور مخرجات القمة عربية النواب قمة المنامة الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

مواد متعلقة

العسومي: العلاقات بين سلطنة عمان والدول العربية نموذجًا يحتذى به في الشراكة الاستراتيجية العربية

الحركة الوطنية: خطاب الرئيس السيسى بحصاد "مستقبل مصر" مكاشفة للمصريين عن إنجازات الدولة

وكيل خطة النواب يثير 4 تساؤلات هامة حول موازنة قناة السويس الجديدة

العسال: الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا امتداد لسجل الجهود المصرية بالدفاع عن فلسطين

نائب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهودًا غير مسبوقة لدعم حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

مستقبل وطن: انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل تحوُّل جديد فى مسار حل القضية الفلسطينية

برلماني: مصر لم تتوقف عن مواقفها الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني

المؤتمر: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة مهمة لحل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية