الإثنين 13 مايو 2024
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سياسي

المؤتمر: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة مهمة لحل القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

أيد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

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التطلع لإصدار حكم عادل يوقف حرب الابادة في غزة 

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة وحقيقة لحلحلة القضية الفلسطينية، وهناك تحركات دبلوماسية على أعلى مستوى، وهذه الخطوة سيكون من شأنها التطلع لإصدار حكم عادل يوقف حرب الابادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعلى امام أعين العالم فى حالة صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي.

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 انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن إعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الانسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 من شهر أكتوبر الماضى، واستهداف مباشر للمدنيين والمؤامرة الخبيثة من قبل دولة الاحتلال للتهجير القسرى، وذلك من خلال تدمير كل مظاهر الحياة فى قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

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ولفت الدكتور السعيد غنيم، أن إعلان مصر تقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة ومهمة، تأتى فى إطار استكمال مصر دورها التاريخي فى دعم القضية الفلسطينية، جهودها لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضًا لدخول المساعدات والاغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

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مصر تستكمل  دورها التاريخي فى دعم القضية الفلسطينية

ولفت الدكتور السعيد غنيم، بأن إعلان مصر تقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة ومهمة، تأتى فى إطار استكمال مصر دورها التاريخي فى دعم القضية الفلسطينية، جهودها لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضًا لدخول المساعدات والاغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي

الدستور المؤتمر حزب الخارجية المصرية النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم

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