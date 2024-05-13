«تعليم النواب» توصى بإدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات العاملين بها

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية بضرورة إدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات العاملين بها، وسرعة صرف 100 مليون جنيه لمستشفيات قصر العيني لتلبية متطلباتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2024/ 2025" بحضور رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية.



جاءت التوصية بعد مطالبة الدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العيني جامعة القاهرة، بضرورة إدراج أطباء الامتياز بمستشفى قصر العيني سواء للعلاج بمستشفى الطلبة أو أسوة بالعاملين بالجامعة ويعالجون بالمستشفيات الجامعية.



كما طالب الدكتور حسام صلاح بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور لأطباء الامتياز بقصر العيني.



وعقب الدكتور وليد أنور رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه وفقًا لقانون الجامعات وتخرج طلاب كليات الطب بنظام 5+2 فإن الطالب بعد الخمس سنوات يحصل على شهادة الطب والجراحة ثم يكون طالب امتياز ويتقاضى 80% من الحد الأدنى حيث وصل إلى 2800، ونطالب بزيادته مع زيادة الحد الأدنى للأجور.



وقال الدكتور حسام صلاح إن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة جاءت بدعم قطاع الصحة والتعليم، مشيرًا أن قصر العيني يجري سنويًا 5 ملايين فحص، ويستقبل 2.5 مليون حالة، و120 ألف حالة جراحية سنويًا.



وأكد "صلاح" أن هناك عجزًا يقارب الـ170 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه أدوية و40 مليون جنيه مستلزمات و15 مليون أغذية و10 ملايين جنيه صيانة.



كما أكد "صلاح" أن قصر العيني يستقبل حالات من أنحاء الجمهورية فهو "ملك الشعب"، وتابع قائلًا: "وفرنا تمويلًا ذاتيًا 400 مليون جنيه، وحققت فائضًا للصرف منها، لكن هناك التزامات كثيرة وبما لا يؤثر على أرصدة الوحدات بأجر".



وفي نهاية الاجتماع، أوصى الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، مسئولي المالية بسرعة صرف 100 مليون جنيه لمستشفيات قصر العيني لتوفير احتياجاتها.