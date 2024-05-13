مستقبل وطن: انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل تحوُّل جديد فى مسار حل القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية حريصة على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وإن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين لأنه هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

منع جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية منحنى خطير

وقال شعبان عبداللطيف: "هذه الخطوة جاءت فى توقيت مهم فى وقت تأخذ القضية الفلسطينية منحنى خطيرا، ومن ثم كانت مصر على قدر الحدث وسرعان ما أعلنتها قرارها سالف الذكر، إضافة للجهود الدبلوماسية والتحركات ودعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية التى لم ولن تتوقف طوال الوقت وهذا يعنى أن مصر تتحرك فى كل القطاعات لحل القضية الفلسطينية.

عبداللطيف: مصر مستمرة فى دورها التاريخى والإنسانى لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني لدعم القضية الفلسطينية، ورفضها للعالم أجمع تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، مواصلة اتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى قطاع غزة، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن 360 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

وأفادت الأونروا أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء في شمالي القطاع أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.