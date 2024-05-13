الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين فى إطار الإعداد للقمة العربية

سامح شكري
سامح شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء اليوم الإثنين 13 مايو الجاري إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في إطار الإعداد للدورة (33) للقمة العربية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية سوف ينعقد يوم الثلاثاء 14 مايو الجاري، حيث من المنتظر أن يناقش عددًا من البنود ومشاريع القرارات تمهيدًا لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة، والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما تتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية، وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، كما سيعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من الوزراء العرب ووسائل الإعلام على هامش الاجتماع الوزاري.

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