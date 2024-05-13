الحركة الوطنية: خطاب الرئيس السيسى بحصاد "مستقبل مصر" مكاشفة للمصريين عن إنجازات الدولة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بـمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مكاشفة للمصريين عن حجم المستهدفات التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وحجم التنمية التى تشهدها مصر على أرض الواقع، خاصة في مجال القطاع الزراعي الذي أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا به منذ تولى الرئيس السيسي حكم مصر، وشهد نقلة نوعية واستصلاح ملايين الأفدنة، ما أدى لزيادة الناتج الزراعي المصري.

وضع حل عاجل لتوافر العملة الصعبة

وأضاف "مجدي"، أن الرئيس السيسي حرص على الحديث عن الدولار وسبل توافره، ووضع حل عاجل لتوافر العملة الصعبة يتمثل في الاهتمام بالإنتاج وزيادته، والذي يتيح للدولة المصرية زيادة التصدير، ما يوفر عملة صعبة تسهم في زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، خاصة أن قطاعي الصناعة والزراعة هما النواة الأساسية لزيادة الإنتاج التي تمكننا من زيادة حصيلة التصدير للخارج، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال توطين الصناعة المصرية ورفع قيمة المنتج المحلي.

توفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في كل المحافظات، من خلال المشروعات القومية العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي، والتي توفر ملايين فرص العمل للشباب، ما ينعكس على انخفاض نسب البطالة، وزيادة كفاءة العامل المصري، من خلال اتباع أحدث طرق التكنولوجيا والتقنيات، بجانب الاهتمام بالتصنيع الزراعي والذي سيكون عاملا مهما في تشغيل ملايين الشباب.

تلاقى أهداف الدولة مع قطاع الخاص في تحقيق الربح

وأشار "مجدي"، إلى أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته هدف الدولة في التشغيل وتلاقى أهداف الدولة مع قطاع الخاص في تحقيق الربح، إلا أن الدولة لها هدف أسمى من المشروعات التي تفتتحها وهي تشغيل الأيدي العامة، بجانب تجهيز البنية التحتية اللازمة التي تشجع المستثمرين على الدخول والمشاركة في المشروعات تدشنها الدولة، ما يسهم في توسيع تلك المشروعات وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، وهو ما تسعى له الدولة في الفترة الراهنة.