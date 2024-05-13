"العسومى" يُشيد بالدور الفاعل لمجلس الدولة العمانى فى أعمال البرلمان العربى

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بدعم ودور سلطنة عمان ومشاركتها الفاعلة في مختلف أعمال البرلمان العربي، بالإضافة إلى دور مجلس الدولة العماني وتميزه وإسهامه المقدر في الارتقاء بأداء البرلمان العربي.

وثمنا رئيس البرلمان العربي الطفرة الحضارية والنهضة الكبيرة التي تشهدها سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متمنيًا للسلطنة مزيدا من الرخاء والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الذي يزور سلطنة عمان؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى العماني.

دور الشورى العمانى فى تعزيز العمل بالبرلمانى العربى

ومن جهته؛ ثمن الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي لدعم وتعزيز العمل البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

لفت إلى ما يضطلع به البرلمان العربي من أدوار مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، وإسهاماته في المحافل البرلمانية الدولية، متمنيًا التوفيق والسداد لجهوده وتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تدعيم التضامن العربي.

وأشار "الخليلي" إلى حرص سلطنة عمان على المشاركة الفعالة في أعمال وأنشطة البرلمان العربي عبر مختلف أجهزته ولجانه، لافتًا إلى التعاون القائم بين مجلس عمان والبرلمان العربي، الذي يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.

العسومي ومجلس الدولة العماني