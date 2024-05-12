الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

العسومي: سلطنة عمان تحتل مكانة متميزة في منظومة العمل العربي المشترك

العسومي ورئيس ملس
العسومي ورئيس ملس الشورى العماني

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن سلطنة عمان تمثل ركيزة مهمة في منظومة العمل العربي المشترك لإسهاماتها الحثيثة ودورها الهام في تعزيز التضامن العربي ومنظومة العمل العربي المشترك، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بمواقف سلطنة عٌمان المتزنة والمشرفة في مختلف القضايا العربية لتحقيق التعايش السلمي.

جاء ذلك خلال استقبال خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر المجلس بالعاصمة مسقط، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من رئيس مجلس الشورى العماني.

البرلمان العربي: 3 مسارات لتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

تفعيل تبادل الخبرات البرلمانية 

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس البرلمان العربي، بمستوى التنسيق بين البرلمان العربي مع مجلس الشورى العماني، بما ينعكس على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات التشريعية والبرلمانية، مؤكدًا تطلع البرلمان العربي لتعزيز هذا التعاون وتفعيل الجوانب المتعلقة بتبادل الخبرات البرلمانية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، على أهمية الأدوار التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم العمل العربي المشترك، مشيدًا معاليه بأدواره في دعم القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

البرلمان العربي يشارك في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تقريب وجهات النظر 

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشورى خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المطروحة على أعمال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أكد البرلمان العربي أنه يولي اهتمامًا بالغًا بوضع خطط وآليات تعزز من دور البرلمانيين العرب في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، موضحًا أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الأنشطة في إطار هذه الخطط، وبعض الأنشطة الأخرى ما تزال قيد التنفيذ، منوهًا إلى ضرورة  التحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول: توظيف الدبلوماسية البرلمانية بهدف تعزيز الأنشطة الدولية متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو ما انعكس في مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعها البرلمان العربي مع عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية والحكومية، كما في مذكرة التفاهم التي وقعها البرلمان العربي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، ومذكرة التفاهم التي سيوقعها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

WhatsApp Image 2024-05-12 at 2.34.01 PM
WhatsApp Image 2024-05-12 at 2.34.01 PM
WhatsApp Image 2024-05-12 at 2.35.22 PM
WhatsApp Image 2024-05-12 at 2.35.22 PM
رئيس البرلمان العربي العسومي سلطنة عمان الدكتور عادل العسومي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان القضايا العربية الدستور خالد بن هلال بن ناصر المعولي

الأكثر قراءة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

قصة حب تنتهي بصدمة العمر.. "نيفين" تخلع زوجها بعد 6 سنوات زواج

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

الجنايات تكشف حيثيات سجن سائق أوبر 15 عاما في قضية حبيبة الشماع

البحر أمامهم ونيران الاحتلال خلفهم.. شاطئ خان يونس "الملاذ الأخير" لأهالى غزة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب