العسومي: سلطنة عمان تحتل مكانة متميزة في منظومة العمل العربي المشترك

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن سلطنة عمان تمثل ركيزة مهمة في منظومة العمل العربي المشترك لإسهاماتها الحثيثة ودورها الهام في تعزيز التضامن العربي ومنظومة العمل العربي المشترك، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بمواقف سلطنة عٌمان المتزنة والمشرفة في مختلف القضايا العربية لتحقيق التعايش السلمي.

جاء ذلك خلال استقبال خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر المجلس بالعاصمة مسقط، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من رئيس مجلس الشورى العماني.

تفعيل تبادل الخبرات البرلمانية

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس البرلمان العربي، بمستوى التنسيق بين البرلمان العربي مع مجلس الشورى العماني، بما ينعكس على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات التشريعية والبرلمانية، مؤكدًا تطلع البرلمان العربي لتعزيز هذا التعاون وتفعيل الجوانب المتعلقة بتبادل الخبرات البرلمانية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، على أهمية الأدوار التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم العمل العربي المشترك، مشيدًا معاليه بأدواره في دعم القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

تقريب وجهات النظر

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشورى خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المطروحة على أعمال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أكد البرلمان العربي أنه يولي اهتمامًا بالغًا بوضع خطط وآليات تعزز من دور البرلمانيين العرب في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، موضحًا أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الأنشطة في إطار هذه الخطط، وبعض الأنشطة الأخرى ما تزال قيد التنفيذ، منوهًا إلى ضرورة التحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول: توظيف الدبلوماسية البرلمانية بهدف تعزيز الأنشطة الدولية متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو ما انعكس في مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعها البرلمان العربي مع عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية والحكومية، كما في مذكرة التفاهم التي وقعها البرلمان العربي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، ومذكرة التفاهم التي سيوقعها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

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